Почему в Россию нагрянули ливни

Июль в центральной части России выдался прохладным: температура воздуха колебалась от +16 °C до +20 °C и почти все дни были пасмурными и дождливыми.

Многие стали задаваться вопросом, почему самый жаркий месяц лета запоминается нам постоянными ливнями. Ученые проанализировали погодные и климатические условия и объяснили, почему сильные ливни пришли на смену легким летним дождикам.

Климатологи также считают, что в конце месяца ситуация может измениться и к нам вернется привычное теплое лето.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев считает, что такие ливневые дожди пришли в Россию из-за глобального потепления.

Дело в том, что увеличение температуры поверхности Земли приводит к усиленному испарению влаги, а это провоцирует осадки, то есть ливни. Если обратиться к статистике, мы увидим, что в среднем за последние десять лет количество осадков увеличилось на 2,2%, это незначительно, но теперь ситуация может измениться, — уточнил специалист.

Любые глобальные изменения климата происходят медленно и незаметно, по крайней мере для человеческого глаза, поэтому обычный человек может и не ощущать глобального потепления.



Наблюдение за климатом — процесс сложный, требующий точных системных измерений, которые лишь спустя десятки лет могут показать динамику изменений, уточняют климатологи.



Ранее Росгидромет публиковал информацию, что увеличение количества осадков негативно сказывается на скорости транспортных потоков и безопасности дорожного движения. Также многие россияне отмечают, что их самочувствие ухудшилось из-за постоянных дождей.

Помимо затрудненного движения, большое количество осадков может привести к разрушению дорог и созданию опасных ситуаций, таких как оползни, наводнения и лавины.

Например, в начале июля 2019 года в Иркутской области произошел паводок, в результате чего шесть областных районов оказались затопленными и был введен режим ЧС.

Из-за огромного потока воды около 11 тысяч жилых домов оказались затоплены, а 25 человек погибли. Несмотря на то, что гидрометеослужба сообщила об увеличении количества осадков, у них не было технической возможности оценить ситуацию в целом.

Последнее время погода и климат волнуют многих ученых. Команда швейцарских ученых из лаборатории Crowther Lab провела исследование и с помощью компьютерного моделирования спрогнозировала, какой будет погода в Москве и Санкт-Петербурге через 30 лет.

Оказалось, что максимальная температура самого теплого месяца года в столице вырастет на 5,5 °C по сравнению с текущими значениями. Температура будет расти из-за глобального потепления.