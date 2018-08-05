СПЧ призвал зарегистрировать всех собравших подписи кандидатов в Мосгордуму

Постоянная комиссия по избирательным правам при Совете по правам человека (СПЧ) выпустила заявление, в котором призвала Мосгоризбирком зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Мосгордумы, сдавших необходимое количество подписей.

«Мы призываем Избирательную комиссию Москвы зарегистрировать всех кандидатов, сдавших надлежащее количество подписей. Только такое решение представляется справедливым. В конечном счете, именно избирателям принадлежит решающее слово при определении состава Московской городской Думы, — сказано в тексте заявления.

В СПЧ указали на непрозрачный характер процедуры проверки подписей и рассказали про обращения граждан, недовольных тем, что их подписи в поддержку регистрации конкретных кандидатов были безосновательно признаны «недействительными» или «недостоверными».



По мнению правозащитников, законодательство Москвы о выборах «содержит нормы, допускающие произвольные и ничем не обоснованные оценки собранных подписей как недостоверных, либо, вообще, исключающие всякую оценку в связи с претензиями к оформлению подписных листов».

«Таким образом, может игнорироваться воля тысяч избирателей, выразивших согласие с регистрацией конкретных лиц в качестве кандидатов», — подчеркнули в СПЧ, пообещав обратиться за решением проблемы с проверкой подписей в Конституционный Суд Российской Федерации.



Напомним, ранее в подписных листах у 12 кандидатов от так называемой несистемной оппозиции было обнаружено около пятидесяти подписей умерших людей. В частности, сборщики подписей за Любовь Соболь умудрились получить автограф усопшей Лилии Симанковой, которая при жизни работала секретарем территориальной избирательной комиссии, расположенной на Арбате. Подписи «призраков» также нашлись у кандидатов Соловьева, Янкаускаса, Яшина, Галяминой, Русаковой, Брюхановой, Бабушкиа, Гончарова, Митрохина, Геннадия и Дмитрия Гудковых.

Кандидаты в депутаты Мосгордумы, у которых возникли проблемы на этапе проверки достоверности собранных подписей, обвинения в фальсификациях отвергли и обвинили Мосгоризбирком в попытке незаконно отстранить их от участия в выборах. Вместе со своими сторонниками они устроили несколько несанкционированных уличных акций, одна их которых закончилась столкновениями с полицией и массовыми задержаниями. В Мосгоризбиркоме назвали жалобы несостоятельными.

Всего Мосгоризбирком зарегистрировал 187 кандидатов в депутаты столичного парламента, при этом документы на регистрацию подали 292 человека. Наибольшее количество отказов получили кандидаты в 8, 13, 28, 30, 41, 42 округах, однако не все они относят себя к оппозиции. В то же время, не все независимые кандидаты провалили подписную кампанию: к примеру, в 14-м округе регистрацию прошли все кандидаты от оппозиции, в их документах было обнаружено в среднем не более 5% брака при допустимом пороге в 10%. Выбирать состав депутатов Мосгордумы жители столицы будут в единый день голосования, 8 сентября.