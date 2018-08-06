Тест: Какие у вас приоритеты в жизни?
- 18 июля 2019, 18:58
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
У всех людей есть свои жизненные приоритеты, у одних — это карьера, у других — семья, у третьих — друзья. Иногда наши приоритеты меняются местами, что-то выходит на первый план, что-то становится не таким важным. Узнайте, что для вас самое важное в жизни прямо сейчас. Тест основан на ассоциации, вам нужно представить себе определённую ситуацию и, особо не задумываясь, ответить на вопрос. Поехали!
Что получилось? Согласны с результатом? Напишите своё мнение в комментариях, а ссылку на тест отправьте друзьями!
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