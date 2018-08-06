найти ×
   
  • USD -0.12
    62.83
  • EUR +0.05
    70.61
СохранитьСохранено0
×

403633

Тест: Какие у вас приоритеты в жизни?

Small dd3dc5f883
  • 18 июля 2019, 18:58
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

У всех людей есть свои жизненные приоритеты, у одних — это карьера, у других — семья, у третьих — друзья. Иногда наши приоритеты меняются местами, что-то выходит на первый план, что-то становится не таким важным. Узнайте, что для вас самое важное в жизни прямо сейчас. Тест основан на ассоциации, вам нужно представить себе определённую ситуацию и, особо не задумываясь, ответить на вопрос. Поехали!

Что получилось? Согласны с результатом? Напишите своё мнение в комментариях, а ссылку на тест отправьте друзьями!

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
120027754читать позжечитаю позже
Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
1007807читать позжечитаю позже

главное

|статья

Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?

Разбираетесь ли вы в мировой живописи?

29022502читать позжечитаю позже

Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды06 августа 2018

Правда посмертно.

28234025читать позжечитаю позже