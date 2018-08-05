Найдено место на Земле, где радиация намного выше, чем в Чернобыле

Ученые назвали самое радиоактивное место на планете. И это не Чернобыль. Оказывается, в мире есть еще места, где счетчик Гейгера зашкаливает.

Этим местом является небольшой район на Маршалловых островах, расположенных в Тихом Океане. Там с 1946 по 1960 годы, американские военные проводили испытания ядерного оружия. Например, на островах Бикини и Эниветок было проведено около 67 ядерных испытаний.

В результате ядерных испытаний погибло около 800 местных жителей.

Самый большой урон был нанесен острову Бикини, куда в июле 1946 года сбросили атомную бомбу, антологичную «Толстяку», погубившую японский остров Нагасаки.

Бомба, сброшенная на Бикини, попала в 73 устаревших корабля, после взрыва которых в воздухе осталось много радиоактивных частиц, нанесших большой вред местным жителям. Спустя некоторое время около 850 местных жителей умерли от рака.

Оставшиеся в живых, около 7000 человек, требовали, чтобы их признали жертвами военных испытаний США, но таковыми были признаны только 1965 человек. Согласно медицинским данным, половина из них умерли от различных заболеваний, так и не дождавшись государственной поддержки.

Несмотря на то, что ядерные испытания проводились в середине прошлого столетия, острова до сих пор остаются опасными для здоровья.

Концентрация радиоактивных веществ на территории Маршалловых островов на данный момент гораздо выше, чем в Чернобыле. В частности, в воздухе, почве и растениях были обнаружены частицы таких радиоактивных металлов, как цезий, америций и плутоний, — пояснили специалисты из Колумбийского университета.

Уточняется, что концентрация плутония на острове Бикини в 1000 раз выше, чем в Чернобыле.