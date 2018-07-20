Кузнецова раскрыла подробности усыновления мальчиков парой геев в Москве

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова прокомментировала скандальную историю с усыновлением двоих мальчиков парой москвичей-геев.

«Российское законодательство сегодня защищает детей от пропаганды нетрадиционных отношений, даже запрещает передачу детей на международное усыновление в страны, узаконившие однополые семьи. А тут получается, что российский госорган передал под усыновление двоих детей — или зная, что нарушает действующие нормы, или ненадлежащим образом осуществляя контроль за условиями воспитания детей, и, соответственно, вовремя не приняв должные меры», — возмутилась Кузнецова.

Омбудсмен добавила, что о данной ситуации ей стало известно несколько недель назад, «когда один из мальчиков попал в больницу с жалобами на острую боль в области живота и в процессе лечения поделился с врачами информацией о том, что проживает с двумя папами». Медики обратились в СК и прокуратуру, сообщает РИА Новости.

Органы опеки проверяют приемные семьи несколько раз в год и предупреждают о визитах заранее, так что скрыть от них факт проживания второго мужчины в квартире не представляло проблемы. Усыновление детей одиноким мужчинам в России не запрещено.



Журналисты уже отыскали и расспросили знакомых гея-усыновителя, причем они высказались в защиту нетрадиционной семьи и резко против того, чтобы отправлять мальчиков обратно в детский дом. Оказалось, что москвич еще девять лет назад расстался со своим прошлым бойфрендом из-за того, что тот «не любил детей», затем усыновил воспитанников детдома и специально нашел себе партнера, готового к жизни с детьми. Родственники приемного отца приняли его выбор и активно помогали ему с детьми. «Соседи семьи подтверждают, что нетрадиционная семья выглядела абсолютно благополучной, мальчики всегда были ухожены и хорошо одеты», — пишет «Московский комсомолец».

Член комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова потребовала оказать детям психологическую помощь, так как после огласки обстоятельств их проживания в семье геев у мальчиков могут появиться проблемы.



«В нашей культуре это не принято, и поэтому, если об этом сейчас говорят в средствах массовой информации, можно предположить, что сейчас происходит с этими детьми в их социальном окружении. Здесь нужно смотреть, как они себя чувствуют», — пояснила Зимова.



Напомним, накануне стало известно, что житель столицы с 2010 года воспитывает двух малолетних усыновленных мальчиков, проживая при этом с другим мужчиной. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников районного отдела соцзащиты в Москве за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по контролю за условиями жизни и воспитания усыновленных детей. В сообщении СК отмечалось, что усыновитель «пропагандирует нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях».

Новость появилась на фоне обсуждения заявления спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что право однополым семьям усыновлять детей «приведет просто к вырождению человечества».