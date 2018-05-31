Тест: Насколько у вас острое зрение?

В эпоху господства интернета и виртуального общения всё больше людей страдает от ухудшения зрения. Врачи советуют делать перерывы в работе с компьютером и телефоном, уделять время зарядке для глаз, почаще смотреть вдаль и регулярно проверяться у специалистов. Мы предлагаем вам потренировать свою внимательность и остроту зрения с помощью визуальных головоломок. Итак перед вами три яркие картинки, на каждой из который спрятан какой-то предмет. Вам нужно его найти за определённое время. Предупреждаем, задания непростые!

Ну как, удалось вам найти спрятанное? За сколько секунд? Хвастайтесь в комментариях, а тест отправьте своим самым глазастым друзьям!

Чтобы потренировать своё зрение ещё больше, попробуйте найти спрятавшихся котиков. И знайте, некоторые из них настоящие мастера маскировки.

А потом попробуйте отыскать на фото собаку Момо, которая тоже умеет очень хорошо прятаться.

Ну, а чтобы доказать, что вы — самый внимательный человек на земле и вообще гений, попробуйте найти все отличия на одинаковых с виду снимках.

Кстати, чтобы улучшить свой результат, взгляните на эту оптическую иллюзию, которая, по словам учёных, улучшает зрение без всяких очков и операций.