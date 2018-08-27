Дроны помогут носорогам спасаться от браконьеров

Дроны и скрытые сирены помогут южным белым носорогам спасаться от браконьеров. Ученые предложили способ отгородить животных от опасности, не загоняя их в вольеры.

С помощью звуков, запаха или движения разработчики из Университета Брайтона хотят сообщать носорогам, что они забрели в опасный район национального парка.

Дроны не сильно напугают животных, но точно помешают им пройти в опасные районы. Наш эксперимент показал, что это действенная и очень бюджетная мера охраны редких особей, — рассказали специалисты.

В настоящее время на Земле осталось 20 тысяч особей южных белых носорогов. С 90-х годов прошлого века ученые следят за численностью этих животных, и статистика показывает, что ежегодно браконьеры убивают около 1000 носорогов.

Конечно, зоозащитники принимали меры по охране животных, но не все способы оказались успешными. Например, пешее или автомобильное патрулирование — это достаточно затратный и малоэффективный способ.

Специалисты из Университета Брайтона решили протестировать несколько способов связи с носорогами, чтобы выбрать наиболее удобный для обеих сторон.

В качестве испытуемых выбрали небольшую группу носорогов, живущих в частном заповеднике в Южной Африке, на которых опробовали несколько методик.

Дроны и резкие звуки сирены были наиболее эффективными инструментами для того, чтобы заставить носорогов покинуть этот район, сообщили ученые.



Помимо спасения от браконьеров, дроны можно использовать для защиты животных от попадания в обрывы или на автомобильные дороги в ночное время.

Мы обнаружили, что дроны являются гораздо более эффективным инструментом для манипулирования маршрутом носорога, чем сирена. В основном из-за быстрой передачи сигнала и возможности преследовать носорогов на большие расстояния, — пояснили ученые.

Небольшие дроны очень маневренные, поэтому могут летать за носорогами, не боясь деревьев или кустарников.

Что касается ловушек с запахами, то они оказались полностью бесполезными. Считалось, что запах чили может остановить животное, но эксперимент провалился.