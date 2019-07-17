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202041

В греческом аэропорту произошла потасовка с участием россиян

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© youtube.com

© youtube.com

В аэропорту греческого города Салоники произошла потасовка с участием российских туристов.

Ее причиной стала задержка рейса в Волгоград на неопределенное время.

Когда на борту лайнера авиакомпании Ellinair обнаружились неполадки, пассажиров вывели из самолета, а сам рейс отложили, рассказал телеканалу РЕН ТВ один из очевидцев.

По его словам, один из сотрудников аэропорта повел себя грубо после того, как россияне поинтересовались временем вылета. Он начал толкать их, а также попытался отобрать мобильный телефон, на который туристы снимали происходящее.

Как сообщил «Интерфаксу» руководитель турагентства «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди, туристы вызвали российского генконсула. Тот приехал и успокоил их.

По словам Цандекиди, клиентов турагентства разместили в отеле, а вылет резервного борта из Салоников в Волгоград должен состояться в 15:45.

Цандекиди также пояснил информагентству, что потасовка возникла из-за видеосъемки. Сотрудник воздушной гавани попытался отобрать у россиян мобильный телефон, поскольку греческое законодательство запрещает проводить съемку в аэропорту.

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