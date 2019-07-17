Скунсы помогли отставшему другу забраться на бордюр

На портале Reddit вышло в топ видео, в котором группа скунсов забирается на бордюр, при этом двое из них не могут подняться и беспокойно ждут внизу. За отставшими возвращается крупный зверь, возможно, мама этой компании и затаскивает их наверх, зацепив зубами как будто прямо за морду. Короткий и очень милый ролик набрал больше 78 тысяч лайков, свыше 1,6 миллиона просмотров и 800 комментариев от пользователей, которые обсуждают поведение животных.

Зрители заинтересовали за какое место мама-скунс поднимала своих детей наверх и заодно поделились личным опытом взаимодействия с этими зверьками, которые в народе называют вонючками:

Этих скунсов только что подняли за брови?

Или за скальпы.

Они говорят: «О, боже, моё лицо! Спасибо, мама!».

Мне нравится, как один из них вернулся, чтобы проверить и убедиться, что все в сборе.

Хотел бы я, чтобы мои друзья делали так же, когда я отстаю из-за развязавшегося шнурка или чего-то в этом роде.

У скунсов действительно плохое зрение, наверное, они привыкли к тройной проверке, что вся банда там. :p

Полосатые котята заботятся о своих. Кака милота))

Чёрт, какая слаженная командная работа!

Прекрасная любящая семья:)

Хаос этих скунсов, пытающихся просто перелезть через бордюр, напоминает мне о моей собственной семье. Я просто слышу, как все кричат и обвиняют друг друга. Но в конце концов, это всё потому, что они заботятся друг о друге.

Эти вонючие кошки чертовски очаровательны, но лучше держаться от них подальше! Хорошо, что я смотрю этот ролик в интернете, а не в непосредственной близости от этих пахнущих белок.

Забавный факт: группа скунсов называется surfeit, что означает «избыточное количество чего-то». Потому что больше одного скунса почти всегда слишком много. Но это видео чертовски милое.

Скунсы похожи на кошек или лис, возможно, ближе к лисам. Если вы заставите их снизойти до вас — это будет в целом хорошо, но они постоянно копают и испортят всю вашу мягкую мебель, раскапывая её. Любите других животных.

Они больше похожи на медленных, осторожных хорьков с ужасным зрением и странной потребностью передвигать мебель. Они милые и сладкие, но несовместимы с человеком.

Раньше я был волонтёром в Музее естественной истории, где была очаровательная пара скунсов-послов в живом уголке. Когда у них было свободное время, они либо бродили под ногами, выпрашивая угощение, либо их преследовали утки, которых они беспокоили. Скунсы были очень милыми мальчиками, но воспитывались в неволе как домашние животные и стали слишком ручными, чтобы реабилитировать их для жизни в дикой природе. Как и прирученные лисы, они не самые лучшие животные для дома. Я уж не говорю о том, какой мощный и неприятный запах они издают.

А вы встречались со скунсами в жизни?