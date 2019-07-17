Мать больного ребенка задержали в Москве за покупку редкого лекарства

В Москве сотрудники полиции задержали женщину за попытку приобрести в интернете незарегистрированный препарат для своего тяжело больного сына.

Как рассказала в Facebook директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава, мать пациента детского хосписа заказала в Сети фризиум — лекарство от судорог, которое не зарегистрировано в России.

Когда она пришла на почту за посылкой, ее задержали за контрабанду психотропных веществ.

Домой женщину отпустили только после вмешательства учредителя благотворительного фонда «Вера» Нюты Федермессер, говорится в сообщении.

«Посылка с препаратом арестована. Если завтра у Миши начнутся судороги, мы не знаем, чем ему помочь», — написала Мониава.

Позднее в ГУ МВД по Москве опровергли информацию о задержании. «Сотрудники полиции в задержании указанной гражданки участия не принимали», — сообщили ТАСС в ведомстве.

В то же время источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что материалы дела после задержания женщины в настоящее время находятся в Федеральной таможенной службе.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что МВД РФ отменило постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 38-летней матери-одиночки Екатерины Конновой, которая обвинялась в перепродаже психотропного средства от эпилепсии, предназначенного для ее умирающего сына.

