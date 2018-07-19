Девочка-подросток сломала позвоночник при попытке побега из детдома
- 17 июля 2019, 12:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Пытаясь сбежать из детского дома в подмосковном Орехово-Зуево, 15-летняя девочка получила серьезные травмы.
Девятиклассница выбрала небезопасный способ побега, связав не самый прочный «канат» из постельного белья.
В три часа ночи она привязала самодельный трос к радиатору и стала спускаться по нему вниз через окно своей спальни на третьем этаже.
В результате воспитанница детдома сорвалась и упала.
«У девушки врачи диагностировали перелом 4−5 позвоночников и лучевой кости», — сообщает kp.ru со ссылкой на источник.
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