СМИ сообщили о разводе экс-короля Малайзии с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V кразвелся с россиянкой Оксаной Воеводиной, которая победила на конкурсе красоты «Мисс Москва — 2015».

Документы о разводе были поданы в суд Сингапура 22 июня, а процедура оформления была завершена 1 июля, сообщает New Straits Times со ссылкой на источники, подтвердившие газете подлинность свидетельства о расторжении брака, которое попало в соцсети.

Если верить этому документу, стороны оформили так называемый неотменяемый развод, один из самых строгих разводов в исламе.

Как сообщили газете источники, королевская семья была обеспокоена заявлением Воеводиной в Instagram о том, что ее сын — «будущий король Малайзии».

Напомним, в ноябре 2018 года стало известно, что Мухаммад V женился на победительнице конкурса красоты «Мисс Москва» 2015 года Оксане Воеводиной. Безалкогольную свадьбу сыграли 22 ноября в подмосковной Барвихе.

За несколько месяцев до вступления в брак 25-летняя Воеводина приняла ислам и имя Рихана.

В январе 2019 года стало известно об отречении Мухаммада V от престола в соответствии со статьей 32 (3) конституции.

