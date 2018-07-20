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Более 40 детей с пищевым отравлением госпитализированы из лагеря в Крыму

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© Алексей Павлишак/ТАСС

© Алексей Павлишак/ТАСС

Из детского лагеря «Лучистый» под Евпаторией в больницу доставлены 45 детей и четверо взрослых, сообщил РИА Новости первый заместитель главы администрации города Кирилл Вавренюк.

Они госпитализированы с признаками пищевого отравления.

По словам Вавренюка, угрозы их жизни нет.

«Госпитализировано 49 человек, из них 4 взрослые, а остальные дети. Взрослые — это сопровождающие группу детей из Татарстана», — сказал он агентству.

Глава администрации добавил, что состояние детей оценивается в основном как средней степени тяжести, при этом двое находятся в реанимации под капельницей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Республике Крым, по факту отравления нескольких десятков детей началась доследственная проверка.

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