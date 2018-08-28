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В бразильском магазине в упаковках стирального порошка нашли кокаин

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© pixabay.com

© pixabay.com

На полках супермаркета в бразильском городе Сан-Паулу оказались упаковки стирального порошка, в которых находился кокаин.

Как сообщает The Guardian, покупатели заявили об этом в полицию, обнаружив вместо чистящего средства спрессованные таблетки кокаиновой пасты, из которой производится наркотик.

В ходе проверки правоохранители обратили внимание на нескольких человек, выгружавших упаковки стирального порошка из пикапа. Увидев полицейских, они попытались скрыться, но были задержаны вместе с владельцем торговой точки, пишет издание.

В результате было изъято несколько десятков коробок стирального порошка, в которых вместо него находилось около 50 килограммов кокаиновой пасты. Такого количества хватило бы для изготовления 200 кг кокаина.

По мнению следователей, упаковки с наркотиком попали на полки магазина по ошибке, а владелец супермаркета использовал свой бизнес для отмывания денег.

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