Кандидат в депутаты Верховной рады найден мертвым
- 16 июля 2019, 22:24
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В городе Первомайск Николаевской области обнаружено тело кандидата в депутаты Верховной рады.
Как сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции, 16 июля в 19:30 в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора с огнестрельным ранением.
Рядом с телом погибшего находилась охотничье ружье.
«Главная версия — самоубийство», — приводит сообщение РИА Новости.
Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.
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