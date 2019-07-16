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Кандидат в депутаты Верховной рады найден мертвым

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© wikipedia.org

© wikipedia.org

В городе Первомайск Николаевской области обнаружено тело кандидата в депутаты Верховной рады.

Как сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции, 16 июля в 19:30 в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора с огнестрельным ранением.

Рядом с телом погибшего находилась охотничье ружье.

«Главная версия — самоубийство», — приводит сообщение РИА Новости.

Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

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