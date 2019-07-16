Российским хоккейным судьям запретили пользоваться соцсетями

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) запретила судьям пользоваться соцсетями, рассказал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

Он пояснил, что такие меры приняты для информационной безопасности.

«Юридически это правило распространяется на срок действия контракта, но и после 30 апреля мы настоятельно рекомендуем избегать пользования соцсетями», — приводятся его слова на сайте КХЛ.

Кроме того, судей с лишним весом будут штрафовать, добавил Анисимов.

В настоящее время 80 арбитров проводят предсезонные сборы, отмечает ТАСС.

Чемпионат КХЛ сезона-2019/20 начнется 1 сентября матчем между московским ЦСКА и омским «Авангардом».

Ранее стало известно, что новым главным тренером сборной России по хоккею стал Алексей Кудашов.