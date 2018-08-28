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Глава МВФ покинет свой пост 12 сентября

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© JULIEN WARNAND / EPA

© JULIEN WARNAND / EPA

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард объявила о своей отставке.

Она приняла это решение в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Совет управляющих фонда одобрил ее решение.

Лагард уйдет с должности директора-распорядителя организации 12 сентября.

«Сегодня я уведомила правление МВФ о своем уходе, — написала 63-летняя Лагард на своей странице в Twitter. — Для меня было большой честью служить нашим 189 странам-членам».

Как отмечает газета «Известия», Лагард была выдвинута на пост главы Европейского Центробанка 2 июля. Ее кандидатуру должен одобрить Евросовет после консультаций с Европарламентом и Советом управляющих банка. Мандат главы ЕЦБ выдается на 8 лет без права продления, пишет издание.

Лагард возглавила МВФ в 2011 году, а до этого она занимала пост министра финансов Франции.

В конце 2018 года Лагарда заняла третье место в списке 100 самых влиятельных женщин мира, уступив только канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

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