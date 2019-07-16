найти ×
   
  • USD -0.02
    62.81
  • EUR -0.18
    70.68
СохранитьСохранено0
×

1010285

Французский министр ушел в отставку из-за фото обедов с лобстерами

Small f1a6d446e0
© facebook.com

© facebook.com

Министр экологических преобразований Франции и бывший председатель Национального собрания Франсуа де Рюжи подал в отставку после появления в СМИ публикации о его роскошных обедах за государственный счет.

На своей странице в Facebook министр сообщил, что подал в суд на Mediapart, опубликовавшее материал о нем на основе «украденных фотографий» и «слухов».

По данным издания, в 2017—2018 годах де Рюжи, занимавший тогда пост председателя Национального собрания, дал около десяти роскошных обедов для его друзей за счет бюджетных средств. Автор разоблачительной статьи утверждает, что на этих обедах обычно присутствовали 10−30 человек, им подавали лобстеров и вино из парламентских погребов по цене около 500 евро за бутылку.

Согласно опубликованной информации, министр также потратил 60 тысяч евро из бюджета на ремонт своей квартиры.

Ранее сообщалось, что министр по делам малого бизнеса Великобритании Эндрю Гриффитс, в свое время занимавший пост главы предвыборного штаба британского премьера Терезы Мэй, вынужден был уйти в отставку из-за секс-скандала.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?
29022502читать позжечитаю позже
Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро
8124638читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

7296592читать позжечитаю позже

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое12 марта

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

16038555читать позжечитаю позже