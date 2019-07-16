Французский министр ушел в отставку из-за фото обедов с лобстерами

Министр экологических преобразований Франции и бывший председатель Национального собрания Франсуа де Рюжи подал в отставку после появления в СМИ публикации о его роскошных обедах за государственный счет.

На своей странице в Facebook министр сообщил, что подал в суд на Mediapart, опубликовавшее материал о нем на основе «украденных фотографий» и «слухов».

По данным издания, в 2017—2018 годах де Рюжи, занимавший тогда пост председателя Национального собрания, дал около десяти роскошных обедов для его друзей за счет бюджетных средств. Автор разоблачительной статьи утверждает, что на этих обедах обычно присутствовали 10−30 человек, им подавали лобстеров и вино из парламентских погребов по цене около 500 евро за бутылку.

Согласно опубликованной информации, министр также потратил 60 тысяч евро из бюджета на ремонт своей квартиры.

Ранее сообщалось, что министр по делам малого бизнеса Великобритании Эндрю Гриффитс, в свое время занимавший пост главы предвыборного штаба британского премьера Терезы Мэй, вынужден был уйти в отставку из-за секс-скандала.