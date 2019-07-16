«Кот-паук!»: котёнок забрался по абсолютно вертикальной стене

В интернете обсуждают видео с котёнком, который в погоне за игрушкой сумел забраться на абсолютно вертикальную стену. Ролик опубликовали на портале Reddit, где он быстро набрал популярность. В кадре можно увидеть хозяйка, которая играет с котёнком лентой на палочке, а когда девушка взмахивает ей, то пушистый стремительно прыгает на стену и вскарабкивается по ней почти до самого потолка.

Комментаторы тут же решили, что это кот-паук или кот-ниндзя, которые, как известно, игнорируют все земные законы, в том числе закон тяготения.

Как?! Как он это сделал?

Установлено, что кошки игнорируют гравитацию.

Секрет в крошечных и острых, как лезвие, когтях, а также в очень маленьком весе тела.

А также известно, что кошки — это жидкость и размножаются бесполым путём с партнёром противоположного племени.

Котёнок фокусирует чакру в ногах.

Да, это просто кот-спайдермен!

Это был бы единственный раз, когда я бы сказал, что паук симпатичный и очаровательный.

Кошки не перестают меня удивлять! У него на лапах маленькие присоски или что-то в этом роде?))

Когти котенка, как известно, являются одними из самых острых объектов во Вселенной. Когти фактически проходят между молекулами стены.

Просто никто не сказал ему, что он не способен забраться по вертикальной стене.

Ещё одно доказательство того, что кошки отказываются подчиняться закону тяготения!

Кошки просто ниндзя!

Этот котёнок разорвал пространственно-временной континуум.

Время царствия котов приближается. Скоро мы преклоним колена перед ними.

А ваши коты забираются по стенам?