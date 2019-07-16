Как будут выглядеть знаменитости и известные политики в старости

Интернет заполонили фото людей, которые состаривают себя с помощью популярного приложения FaceApp. Интересно, что фильтр старения был анонсирован ещё в 2017 году, а сейчас он вновь набирает популярность. Знаменитости и обычные люди публикуют, как они будут выглядеть лет через 30−40, по мнению нейросети. Мы, в редакции «Ридуса», тоже не удержались и опробовали функцию на лицах известных политиков и звёзд шоу-бизнеса. Давайте посмотрим, что получилось!

1. Владимир Путин

2. Мария Захарова

3. Владимир Зеленский

4. Ксения Собчак

5. Дмитрий Медведев

6. Кейт Миддлтон

7. Филипп Киркоров

8. Алла Пугачёва

9. Брэд Питт

10. Шарлиз Терон

11. Дима Билан

12. Ольга Бузова

13. Кит Харрингтон (Джон Сноу)

14. Дейнерис Таргариен (Эмилия Кларк)

15. Светлана Ходченкова

16. Ирина Шейк

17. Ким Кардашьян

18. Мадонна

Кстати, некоторые знаменитости самостоятельно наложили на своё фото фильтр старости и опубликовали результат в соцсетях. А некоторым помогли фанаты.

19. Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов и Вадим Галыгин

20. Канье Уэст и Ким Кардашьян

21. Владимир Соловьёв

22. Человек-паук (Тоби Магуайр)

23. Неймар

24. Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев

25. Гарри Поттер, Рон Уизли, Гермиона Грейнджер, Драко Малфой

А вы рискнули состарить себя на фотографии?