Сегодня космический корабль Starship впервые взлетит

Американская компания SpaceX продолжает испытания космического корабля Starship, с помощью которого уже через несколько лет можно будет отправлять на Луну и Марс по 100 человек за один раз, а также доставлять полезный груз на другие планеты.

Сегодня, 16 июля, Starship совершит свой первый небольшой полет. Сообщается, что аппарат взлет всего на несколько секунд, чтобы разработчики смогли оценить работоспособность ракетных двигателей Raptor.

Предполагается, что прототип космического корабля поднимется на высоту около 20 метров над землей, после чего спустится обратно на площадку. Во избежании неприятной ситуации - чтобы Starship не улетел дальше, его привяжут к земле тросами.

Известно, что тестирования пройдут на частном космодроме SpaceX недалеко от деревни Бока-Чика в Техасе.

Для космического корабля Starship это уже не первое испытание. До этого аппарат тестировали в апреле 2019 года, на том же частном космодроме. Тогда все прошло гладко — сам Илон Маск подтвердил, что корабль успешно осуществил небольшой прыжок без погрешностей.

Если все пойдет по плану, то уже в конце следующего года корабль будет к готов к полету. Предполагается, что первый официальный запуск состоится уже в 2021 году. До этого предстоит еще провести ряд экспериментов, чтобы подготовиться к полету.

Илон Маск отмечал в своем Твиттере, что запуск Starship обойдется компании недешево, но он считает, что это быстро окупится.

Недавно на складе SpaceX в городе Коко штата Флорида, где находится производство одного из прототипов Starship, произошел пожар.

Компания так и не разобралась, в чем была причина пожара, но сообщается, что никто не пострадал. Убытки производства составили около 100 тысяч долларов.