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«Я — зло!»: сердитый кот каракал попытался напугать ветеринара

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  • 16 июля 2019, 10:30
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В соцсетях обсуждают видео, в котором можно увидеть кота породы каракал на приёме у ветеринара. Эти кошки считаются дикими, обладают яркой внешностью с большими рысиными ушами с кисточками, а также своенравным характером и свирепым нравом. В ролике можно увидеть, как кот постоянно шипить на доктора и пытается стукнуть его лапой. Ветеринар при этом не теряет присутствия духа, пытается успокоить каракала, поглаживает его и хладнокровно ставит укол. Видео под названием «Он так старается выглядеть пугающим» набрало больше 35 тысяч лайков на портале Reddit и свыше 700 комментариев.

Интернет-пользователи восхитились красотой кота каракала и самообладанием врача.

Я — ЗЛО. Хватит смеяться!
Бойся меня, человек!
Я серьёзно, ты пожалеешь об этом. Перестань меня гладить! Тьфу… Я съем тебя через несколько лет.
Забавно, в конце концов кот такой: «это всё, мужик?! пффф, так быстро».
Сначала: «Убери от меня свои грязные руки! В конце: «Я всё ещё не одобряю это… но ты можешь меня погладить. Эй ты, я не говорил, что ты можешь остановиться!»
Доктор похож на Джерарда Батлера))
Это действительно хороший ветеринар! Он обладает потрясающим самообладанием!
Эта кошка похожа на мою девушку, когда я пытаюсь заняться с ней любовью))

А как ваши питомцы реагируют на ветеринаров?

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