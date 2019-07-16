В соцсетях обсуждают видео, в котором можно увидеть кота породы каракал на приёме у ветеринара. Эти кошки считаются дикими, обладают яркой внешностью с большими рысиными ушами с кисточками, а также своенравным характером и свирепым нравом. В ролике можно увидеть, как кот постоянно шипить на доктора и пытается стукнуть его лапой. Ветеринар при этом не теряет присутствия духа, пытается успокоить каракала, поглаживает его и хладнокровно ставит укол. Видео под названием «Он так старается выглядеть пугающим» набрало больше 35 тысяч лайков на портале Reddit и свыше 700 комментариев.

Интернет-пользователи восхитились красотой кота каракала и самообладанием врача.

Я — ЗЛО. Хватит смеяться!

Бойся меня, человек!

Я серьёзно, ты пожалеешь об этом. Перестань меня гладить! Тьфу… Я съем тебя через несколько лет.

Забавно, в конце концов кот такой: «это всё, мужик?! пффф, так быстро».

Сначала: «Убери от меня свои грязные руки! В конце: «Я всё ещё не одобряю это… но ты можешь меня погладить. Эй ты, я не говорил, что ты можешь остановиться!»

Доктор похож на Джерарда Батлера))

Это действительно хороший ветеринар! Он обладает потрясающим самообладанием!

Эта кошка похожа на мою девушку, когда я пытаюсь заняться с ней любовью))

А как ваши питомцы реагируют на ветеринаров?