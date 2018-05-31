Евросоюз решил наказать Турцию за добычу газа в водах Кипра

Министры иностранных дел стран Европейского союза договорились ввести санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.

«Санкции Евросоюза, в частности, предполагают сокращение финансирования Турции, прекращение переговоров по соглашению об авиасообщении, а также по таким темам, как бизнес и торговля», — пишет газета «Известия» со ссылкой на зарубежную прессу.



В частности, в признаваемой международным сообществом исключительной экономической зоне греческой Республики Кипр размещены две турецкие буровые установки — «Фатих» и «Явуз». Деятельность геологоразведочных судов Турции в этом районе власти Республики Кипр, а также Греция называют провокацией.

Со своей стороны, Турция и контрольная ей Турецкая Республика Северного Кипра обвинения в незаконной разведке и добыче ресурсов отвергают, указывая на принадлежность спорного района так называемому континентальному шельфу республики.

Напомним, Турция оккупировала часть Кипра в 1974 году для защиты местной турецкой общины от греческого большинства и создала на острове государство Турецкая Республика Северного Кипра, которое признается только Анкарой. Греческая Республика Кипр является членом Евросоюза с 2004 года, а территориальный спор является одной из неразрешимых проблем во взаимоотношениях между властями Турции и ЕС.

Как рассказывал «Ридус», оккупацию северной части Кипра турецким властям время от времени «припоминают» не только в Греции и Брюсселе, но и в Израиле. Москва в целом поддерживает в споре греческую сторону, однако ввиду тесного экономического сотрудничества с Анкарой не слишком педалирует эту тему на дипломатическом уровне.