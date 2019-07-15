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Турчинов пригрозил «снести» Крымский мост ракетами «Нептун»

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© AP/TASS

© AP/TASS

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что у Киева есть возможность за считанные минуты уничтожить Крымский мост крылатыми ракетами «Нептун».

«Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли России любого класса не только в Чёрном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия», — сказал Турчинов в интервью изданию LB.ua.

По его словам, украинским военным инженерам удалось модернизировать советские зенитно-ракетные комплексы малого радиуса действия С-125, а также создать современный мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун», которые отличаются высокой маневренностью и точностью поражения цели.

Заявление Турчинова прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. Сенатор заверил, что и сам полуостров, и Крымский мост надежно защищены.

«На Украине последние пять лет власть неадекватна. В таких милитаристских заявлениях её подогревают Соединённые Штаты. Тем не менее подобные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. В голову им, конечно, может прийти что угодно, но мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей», — цитирует Цекова RT.

В прошлом году «Ридус» рассказывал про статью «Украина должна взорвать Крымский мост Путина» («Ukraine should blow up Putin’s Crymea bridge»), опубликованную американским изданием Washington Examiner. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против ее автора, а посольство России в США обвинило американский истеблишмент в разжигании ненависти и вражды между Украиной и РФ. Тем менее, идея понравилась украинским националистам.

Весной 2018 года еще одно провокационное заявление озвучил заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак. Он рассказал, что, по его мнению, россияне захлебнутся собственной кровью в случае дальнейшего развития конфликта в Донбассе. В то же время Александр Турчинов отчитался об успешных испытаниях крылатой ракеты украинского производства, способной поражать морские и наземные цели в радиусе 300 километров, в том числе корабли и мосты.

После этого бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины и военный эксперт генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что Киев должен начать производить ракеты, дальность которых позволит уничтожить Москву и Санкт-Петербург.

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