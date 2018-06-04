Стали известны причины проведения матчей РПЛ в позднее время

Причины, по которым некоторые матчи чемпионата России по футболу проводятся в позднее вечернее время, разъяснили в пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ).

В сообщении, размещенном на сайте РПЛ, указывается на то, что согласно контракту с основным вещателем утверждена система телевизионных слотов, которая предполагает показ всех матчей в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер».

Исключение составляет только последний тур первенства, в котором все матчи начинаются в одно время.

В соответствии с утвержденными слотами матчи чемпионата Росси могут начинаться в 11:30 (для регионов с часовым поясом +02:00 к московскому времени), 14:00, 16:30, 19:00 и 21:30 (летний слот). Кроме того, в будние дни установлены слоты с 18:00 до 20:30 по местному времени. В выходные дни в 19:00 транслируются матчи, вызывающие повышенный интерес у телезрителей.

В РПЛ также отметили, что климатические особенности таких южных регионов страны, как Ростов, Грозный, Краснодар и Сочи, являются еще одним существенным фактором, влияющим на решение проводить матчи поздним вечером.

«Практика начала летних игр в 21:30 существует на протяжении нескольких сезонов и продиктована большой вероятностью высокой температуры в дневное и в раннее вечернее время», — говорится в сообщении.

Ранее «Чемпионат.com» опубликовал обращение болельщиков футбольного клуба «Ростов» к президенту РПЛ Сергею Прядкину c просьбой рассмотреть возможность переноса домашних встреч донской команды на более раннее время. Это было вызвано тем, что матч «Ростова» с «Оренбургом» начался в 21:30 мск, и на то же время запланировано начало домашнего матча «Ростова» со «Спартаком».

Болельщики объяснили свою просьбу тем, что около трети посетителей стадиона приезжают из других населенных пунктов Ростовской области и вынуждены испытывать транспортные проблемы. Кроме того, позднее время начала игр лишает возможностей привести на стадион маленьких детей.