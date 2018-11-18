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Олимпийский чемпион по боксу Пернелл Уитакер погиб под колесами автомобиля

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© AP/TASS

© AP/TASS

В американском штате Вирджиния автомобиль сбил насмерть олимпийского чемпиона и абсолютного чемпиона мира по боксу Пернелла Уитакера, сообщает ABC News.

Трагедия произошла вечером 14 июля.

Водитель, совершивший наезд на 55-летнего Уитакера, остался на месте происшествия.

Как рассказали USA TODAY в полиции, превышение скорости, а также алкоголь и наркотики не рассматриваются в качестве факторов, которые могли стать причиной ДТП.

Младший сын Уитакера Девон сообщил изданию The Virginian-Pilot о том, что его отец был одет в темную одежду в темное время суток, и поэтому водитель мог его не заметить.

Пернелл Уитакер стал чемпионом в весовой категории до 60 кг на Олимпиаде-1984 в Лос-Анджелесе, после чего перешел в профессионалы. Спустя шесть лет он завоевал звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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