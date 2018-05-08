найти ×
   
  • USD -0.19
    62.83
  • EUR -0.15
    70.86
СохранитьСохранено0
×

001560

СМИ: сын депутата сбил насмерть двух человек в Челябинской области

Small f1a6d446e0
© МВД

© МВД

Сын одного из депутатов районного собрания сбил насмерть двух человек в Кунашакском районе Челябинской области, сообщает URA.RU со ссылкой на собственные источники.

В региональном ГУ МВД подтвердили ДТП с двумя жертвами, однако имя водителя называть не стали.

Как рассказали изданию в пресс-службе ведомства, авария произошла примерно в 17 часов на объездной дороге. По словам водителя, он пытался избежать столкновения с собакой, в результате чего машину выбросило на обочину, где находились мужчина и женщина. Оба пешехода погибли.

По информации источников URA.RU, за рулем автомобиля, мчавшегося со скоростью 200 км/час, якобы находился Руслан Имангулов, сын депутата райсобрания Ильфата Имангулова. Жертвами ДТП стали супруги — бывший водитель главы района и его жена.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
573724360читать позжечитаю позже
Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
16038555читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов

Размножив окружающую действительность.

14255849читать позжечитаю позже
|статья

Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?08 мая 2018

Разбираетесь ли вы в мировой живописи?

29022502читать позжечитаю позже