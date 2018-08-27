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Пары показали разницу того, как девушки и парни фотографируют друг друга

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  • 15 июля 2019, 18:01
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

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Существует такой стереотип, что парни не думают об эстетике и обращают меньше внимания на детали. Недавно в соцсетях стал популярным пост девушки, которая опубликовала две фотографии, одну из которых сделала она, сняв своего парня, а второй снимок сделал её бойфренд, и разница между ними очевидна. В комментарии пришло множество девушек, которые поделились похожей проблемой, пожаловавшись, что их парни фотографируют их тяп-ляп. И, глядя на представления фотодоказательства, невольно веришь в их правоту. Тогда, как девчонки стараются создать максимально удачный кадр, мужчины, кажется, стремятся сделать кадр посмешнее. Давайте посмотрим на этот весёлый стихийный флешмоб под названием «Как я фотографирую своего парня по сравнению с тем, как он фотографирует меня».

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А вы любите фотографировать своего любимого человека?

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