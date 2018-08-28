Кличко заявил о пользе легализации проституции и марихуаны

Мэр Киева Виталий Кличко признался, что не видит ничего плохого в легализации проституции и марихуаны.

«В случае легализации оба эти процесса будут хорошо контролированы государством, станут более безопасными для их участников и выйдут из тени», — сказал он в интервью киевскому журналу «Новое время».

Градоначальник привел в пример Германию, где, по его словам, проституция имеет официальный статус, «даже есть профсоюзы, и государство контролирует эти процессы».

Как отмечает ФАН, в апреле Владимир Зеленский, который в то время был еще кандидатом в президенты Украины, высказался за легализацию медицинской марихуаны в стране. Отвечая же на вопрос о легализации проституции на Украине, он предложил дать возможность «продавать любовь за деньги» на территории какого-то одного города и в качестве примера привел американский Лас-Вегас.

Ранее «Ридус» сообщал, что в ноябре 2017 года Конституционный суд Грузии упразднил уголовное наказание за употребление марихуаны, а палата представителей парламента Канады легализовала марихуану.

До этого Невада стала уже пятым американским штатом, где марихуану разрешили приобретать в рекреационных целях.

