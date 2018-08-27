найти ×
   
  • USD -0.19
    62.83
  • EUR -0.15
    70.86
СохранитьСохранено0
×

305740

Попугай признался в любви к человеку, и это растрогает вас

Small dd3dc5f883
  • 15 июля 2019, 16:24
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В соцсетях стало очень популярным видео мужчины, на плече у которого сидит серо-зелёный попугай. Человек целует птичку, а та в ответ трётся о щёку хозяина, чем ужасно его умиляет. Ролик был опубликован в Instagram фермера Дэна МакКермана (Dan McKernan), а после стал вирусным и разошёлся по интернету, собрав только на портале Reddit больше 109 тысяч лайков и свыше 300 тысяч просмотров.


Интернет-сообщество очень растрогало и умилило это видео.

Мне нравится, как птичка прихорашивает человека.
Помочь другому быть ухоженным — это и есть самая высокая форма привязанности в птичьем мире. Это означает, что вы действительно приручили этого попугайчика!
Это самое восхитительное, что я увижу за весь день.
Или за весь год.
Он такой красивый!
Эй, птица тоже хороша собой, не только мужик! :))
Человек: люблю тебя, птица!
Птица: люблю тебя, братишка. А теперь дай мне снять эту сухую кожу с твоего лица, чувак.
О, этот чувак чуть не расплакался, его нижняя губа дрожит. Это меня добило. Потрясающее видео!
Вы — хороший человек!
Даа, Дэн — невероятный человек! Он заслуживает внимания.
Миру нужно больше таких чудесных видео!

А вы когда-нибудь жили с птичкой?

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити
22063541читать позжечитаю позже
Общество
Три главные причины разводов
231643843читать позжечитаю позже

главное


Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды

Правда посмертно.

27234025читать позжечитаю позже

Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети27 августа 2018

Золотистый ретривер с удовольствием ныряет и достаёт со дна различные предметы.

10065047читать позжечитаю позже