Попугай признался в любви к человеку, и это растрогает вас

В соцсетях стало очень популярным видео мужчины, на плече у которого сидит серо-зелёный попугай. Человек целует птичку, а та в ответ трётся о щёку хозяина, чем ужасно его умиляет. Ролик был опубликован в Instagram фермера Дэна МакКермана (Dan McKernan), а после стал вирусным и разошёлся по интернету, собрав только на портале Reddit больше 109 тысяч лайков и свыше 300 тысяч просмотров.

Интернет-сообщество очень растрогало и умилило это видео.

Мне нравится, как птичка прихорашивает человека.

Помочь другому быть ухоженным — это и есть самая высокая форма привязанности в птичьем мире. Это означает, что вы действительно приручили этого попугайчика!

Это самое восхитительное, что я увижу за весь день.

Или за весь год.

Он такой красивый!

Эй, птица тоже хороша собой, не только мужик! :))

Человек: люблю тебя, птица!

Птица: люблю тебя, братишка. А теперь дай мне снять эту сухую кожу с твоего лица, чувак.

О, этот чувак чуть не расплакался, его нижняя губа дрожит. Это меня добило. Потрясающее видео!

Вы — хороший человек!

Даа, Дэн — невероятный человек! Он заслуживает внимания.

Миру нужно больше таких чудесных видео!

А вы когда-нибудь жили с птичкой?