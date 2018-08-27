Попугай признался в любви к человеку, и это растрогает вас
- 15 июля 2019, 16:24
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В соцсетях стало очень популярным видео мужчины, на плече у которого сидит серо-зелёный попугай. Человек целует птичку, а та в ответ трётся о щёку хозяина, чем ужасно его умиляет. Ролик был опубликован в Instagram фермера Дэна МакКермана (Dan McKernan), а после стал вирусным и разошёлся по интернету, собрав только на портале Reddit больше 109 тысяч лайков и свыше 300 тысяч просмотров.
Интернет-сообщество очень растрогало и умилило это видео.
Мне нравится, как птичка прихорашивает человека.
Помочь другому быть ухоженным — это и есть самая высокая форма привязанности в птичьем мире. Это означает, что вы действительно приручили этого попугайчика!
Это самое восхитительное, что я увижу за весь день.
Или за весь год.
Он такой красивый!
Эй, птица тоже хороша собой, не только мужик! :))
Человек: люблю тебя, птица!
Птица: люблю тебя, братишка. А теперь дай мне снять эту сухую кожу с твоего лица, чувак.
О, этот чувак чуть не расплакался, его нижняя губа дрожит. Это меня добило. Потрясающее видео!
Вы — хороший человек!
Даа, Дэн — невероятный человек! Он заслуживает внимания.
Миру нужно больше таких чудесных видео!
А вы когда-нибудь жили с птичкой?
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