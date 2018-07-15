Огурцы вдохновили ученых MIT на создание искусственных мышц

Команда ученых из Массачусетского технологического университета (MIT) представила свою новую разработку — искусственные мышцы для роботов, созданные по подобию огуречных усиков.

Звучит странно, но технология действительно полезная. Так, с помощью нее можно усовершенствовать роботов, механизированные конечности и разные импланты, сделав их более прочными.

Согласно последним тестам, материал может выдерживать вес в 650 раз больше, чем вес искусственных мышц.

Инженеры пояснили, что вдохновились на создание мышц благодаря огурцам.

По мере роста огурца у него появляются завитые усики, которые ищут опору, чтобы подтянуть растение вверх. Именно они и помогают овощу получить больше солнечного света и вырасти до нормального размера, — рассказали ученые.

Специалисты MIT решили повторить этот механизм, и создали искусственные «усики». Они имитировали механизм наматывания и вытягивания для создания сокращающихся волокон, которые в будущем могут использоваться в качестве мышц для роботов.

Для создания искусственных мышц инженерам понадобились всего лишь два полимера, имеющих разные коэффициенты теплового расширения. Так они будут иметь разную скорость расширения при нагревании.

Такие волокна имеют толщину от нескольких микрометров до нескольких миллиметров, а длина может достигать сотен метров. В ходе экспериментов выяснилось, что в волокна удается помещать и другие компоненты, например, нанопроволоки электроды.

Свои наработки ученые уже протестировали. Это можно посмотреть на видео.

Отмечается, что созданные материл не только очень прочный, но и чувствительный — скорость реагирования на раздражитель составляет всего несколько миллисекунд.