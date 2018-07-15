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Огурцы вдохновили ученых MIT на создание искусственных мышц

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  • 15 июля 2019, 12:45
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© MIT

© MIT

Команда ученых из Массачусетского технологического университета (MIT) представила свою новую разработку — искусственные мышцы для роботов, созданные по подобию огуречных усиков.

Звучит странно, но технология действительно полезная. Так, с помощью нее можно усовершенствовать роботов, механизированные конечности и разные импланты, сделав их более прочными.

Согласно последним тестам, материал может выдерживать вес в 650 раз больше, чем вес искусственных мышц.

Инженеры пояснили, что вдохновились на создание мышц благодаря огурцам.

По мере роста огурца у него появляются завитые усики, которые ищут опору, чтобы подтянуть растение вверх. Именно они и помогают овощу получить больше солнечного света и вырасти до нормального размера, — рассказали ученые.

Специалисты MIT решили повторить этот механизм, и создали искусственные «усики». Они имитировали механизм наматывания и вытягивания для создания сокращающихся волокон, которые в будущем могут использоваться в качестве мышц для роботов.

Для создания искусственных мышц инженерам понадобились всего лишь два полимера, имеющих разные коэффициенты теплового расширения. Так они будут иметь разную скорость расширения при нагревании.

Такие волокна имеют толщину от нескольких микрометров до нескольких миллиметров, а длина может достигать сотен метров. В ходе экспериментов выяснилось, что в волокна удается помещать и другие компоненты, например, нанопроволоки электроды.

Свои наработки ученые уже протестировали. Это можно посмотреть на видео.

Отмечается, что созданные материл не только очень прочный, но и чувствительный — скорость реагирования на раздражитель составляет всего несколько миллисекунд.

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Ученые предложили лечить рак груди с помощью заморозки

Small 8c0837760a
  • 15 июля 2019, 14:03
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Специалисты из Университета Джона Хопкинса опубликовали исследование, в котором представили новый способ лечения рака груди. Ученые разработали специальное многоразовое устройство, которое использует углекислый газ для заморозки раковых клеток.

Инновации в лечение онкологии не всегда означают, что вам нужно создавать что-то новое. Наше устройство — это давно забытая технология, которую мы усовершенствовали для достижения нужного результата. Прибор уже успешно протестирован на животных, — рассказали разработчики.

Главное преимущество новой технологии в том, что она будет доступна для всех слоев населения.

Рак молочной железы является одним из самых распространенных причин смерти среди женщин во всем мире. Несмотря на то, что этот вид рака научились диагностировать на ранних стадиях, еще высок риск смертности в странах с низким уровнем дохода.

Например, в США выживаемость женщин после онкологии составляет 90%, а в Саудовской Аравии, Уганде и Гамбии — 64%, 46% и 12% соответственно.

В таких странах низкий уровень медицины, и многим женщинам не по карману проходить ежегодные осмотры врачей, поэтому онкология зачастую переходит в тяжелую неоперабельную стадию.

Авторы нового исследования предложили новый способ лечения опухоли, который не требует больших материальных вложений и времени.

Ученые создали прибор, который умеет замораживать раковые клетки.

Для его использования не нужна стерильная комната, анестезия или серьезное хирургическое вмешательство. Реабилитация после лечения также не займет много времени, уточнили ученые.

При сильной заморозке раковые клетки гибнут. Во время испытаний на крысах прибор убил около 80% всех раковых клеток.

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