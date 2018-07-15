В Москву привезли мощи святых Петра и Февронии — покровителей супружества

В Москву из Свято‑Троицкого женского монастыря Мурома доставлены мощи святых благоверных Петра и Февронии, которые в православии считаются небесными покровителями счастливого супружества.

Это первое в истории принесение мощей святых Петра и Февронии из Мурома. Чтобы мощи были перенесены в Москву, была изготовлена специальная походная рака (ковчег). В новую раку мощи были помещены накануне вечером, сообщили «Ридусу» в патриаршей пресс-службе.

«Мы с вами были свидетелями того, как сюда, под своды этого храма, приносились мощи святителя Спиридона, крест Андрея Первозванного, Пояс Богородицы, мощи святого мученика Пантелеимона. И вот сегодня совершилось еще одно такое событие: пришли князья Муромские в этот храм, чтобы дать возможность нам и нашим близким, живущим семейной жизнью, приложиться к этой святыне», — обратился к верующим в храме Христа Спасителя митрополит Липецкий и Задонский (Епифанов).

По словам митрополита, мощи святых Петра и Февронии Муромских обладают благодатной силой, которая помогает супругам сохранять любовь и верность в семье.

Увидеть раку с мощами своими глазами и помолиться у нее москвичи смогут в храме Христа Спасителя с 14 по 21 июля 2019 года, доступ паломников будет осуществляться с 15 по 20 июля с 8 утра до 20 часов вечера. Очередь в храм будет формироваться на Пречистенской набережной по стороне, примыкающей к Москве-реке. Далее паломники будут организованно двигаться по Пречистенской набережной со стороны Крымского моста, по Соймоновскому проезду и улице Волхонка до центрального входа в храм Христа Спасителя. Тем, кто планирует приехать к мощам на метро, рекомендуется выходить не на Кропоткинской, а на станции Парк Культуры.



В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности накануне предупредили, что в случае большого количества паломников перекроют Патриарший мост, а также введут некоторые другие ограничения по части транспорта.



Согласно древнерусской летописи, Феврония была дочерью бортника из рязанской деревни, которая излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. С 2008 года в России в день памяти святых празднуется День семьи, любви и верности.



Напомним, принесение в Москву креста Андрея Первозванного, Пояса Богородицы, мощей святого мученика Пантелеимона и святого Николая Чудотворца запомнились москвичам огромными очередями у храма Христа Спасителя. Тогда в РПЦ объяснили смысл многочасового стояния в очереди к святыням.