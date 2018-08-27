Минтруд приготовил россиянам дополнительный выходной

В Министерстве труда РФ прорабатываются и обсуждаются различные варианты освобождения россиян от работы для прохождения диспансеризации, включая предоставление дополнительного оплачиваемого выходного один раз в год, сообщают российские СМИ.

В настоящее время работодатель обязан предоставлять два выходных людям предпенсионного и пенсионного возраста для прохождения ежегодной диспансеризации. Теперь в Минтруде предлагают отводить один день на медосмотр и работникам до 40 лет, пишет «Российская газета».



По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, есть и вариант предоставления не одного, а двух-трех дней на диспансеризацию. «Мы же говорим не о формальном подходе, а о проведении серьезных анализов, которые, как правило, сложно пройти за день», — подчеркнул эксперт. Чтобы работодатели могли проконтролировать своих сотрудников, в поликлиниках им будут выдавать справки.



По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россияне стали больше следить за своим здоровьем — в текущем году доля россиян, прошедших диспансеризацию, выросла на четыре пункта и составила 19%. При этом число курильщиков остается в России на прежнем уровне, а вот количество граждан, регулярно употребляющих спиртное, согласно опросам, выросло на 7%.

Желающим вести здоровый образ жизни и следить за здоровьем в Минздраве РФ пообещали обеспечить ежегодные профосмотры в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах Всероссийской диспансеризации, а вице-премьер Татьяна Голикова заявила, в нынешнем году профосмотры и диспансеризацию должны пройти 62 миллиона граждан.

Ранее правительство России опубликовало календарь выходных и праздничных дней на следующий год. В 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. В мае россияне будут отдыхать с 1 по 5 число и затем — с 9 по 11. Длинные выходные также будут в феврале — с 22 по 24 число, в марте — с 7 по 9 и в июне — с 12 по 14. День народного единства 4 ноября выпадает на среду и останется отдельным выходным.