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Минтруд приготовил россиянам дополнительный выходной

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© pixabay.com

© pixabay.com

В Министерстве труда РФ прорабатываются и обсуждаются различные варианты освобождения россиян от работы для прохождения диспансеризации, включая предоставление дополнительного оплачиваемого выходного один раз в год, сообщают российские СМИ.

В настоящее время работодатель обязан предоставлять два выходных людям предпенсионного и пенсионного возраста для прохождения ежегодной диспансеризации. Теперь в Минтруде предлагают отводить один день на медосмотр и работникам до 40 лет, пишет «Российская газета».

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, есть и вариант предоставления не одного, а двух-трех дней на диспансеризацию. «Мы же говорим не о формальном подходе, а о проведении серьезных анализов, которые, как правило, сложно пройти за день», — подчеркнул эксперт. Чтобы работодатели могли проконтролировать своих сотрудников, в поликлиниках им будут выдавать справки.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россияне стали больше следить за своим здоровьем — в текущем году доля россиян, прошедших диспансеризацию, выросла на четыре пункта и составила 19%. При этом число курильщиков остается в России на прежнем уровне, а вот количество граждан, регулярно употребляющих спиртное, согласно опросам, выросло на 7%.

Желающим вести здоровый образ жизни и следить за здоровьем в Минздраве РФ пообещали обеспечить ежегодные профосмотры в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах Всероссийской диспансеризации, а вице-премьер Татьяна Голикова заявила, в нынешнем году профосмотры и диспансеризацию должны пройти 62 миллиона граждан.

Ранее правительство России опубликовало календарь выходных и праздничных дней на следующий год. В 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. В мае россияне будут отдыхать с 1 по 5 число и затем — с 9 по 11. Длинные выходные также будут в феврале — с 22 по 24 число, в марте — с 7 по 9 и в июне — с 12 по 14. День народного единства 4 ноября выпадает на среду и останется отдельным выходным.

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Ученые предложили лечить рак груди с помощью заморозки

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  • 15 июля 2019, 14:03
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Специалисты из Университета Джона Хопкинса опубликовали исследование, в котором представили новый способ лечения рака груди. Ученые разработали специальное многоразовое устройство, которое использует углекислый газ для заморозки раковых клеток.

Инновации в лечение онкологии не всегда означают, что вам нужно создавать что-то новое. Наше устройство — это давно забытая технология, которую мы усовершенствовали для достижения нужного результата. Прибор уже успешно протестирован на животных, — рассказали разработчики.

Главное преимущество новой технологии в том, что она будет доступна для всех слоев населения.

Рак молочной железы является одним из самых распространенных причин смерти среди женщин во всем мире. Несмотря на то, что этот вид рака научились диагностировать на ранних стадиях, еще высок риск смертности в странах с низким уровнем дохода.

Например, в США выживаемость женщин после онкологии составляет 90%, а в Саудовской Аравии, Уганде и Гамбии — 64%, 46% и 12% соответственно.

В таких странах низкий уровень медицины, и многим женщинам не по карману проходить ежегодные осмотры врачей, поэтому онкология зачастую переходит в тяжелую неоперабельную стадию.

Авторы нового исследования предложили новый способ лечения опухоли, который не требует больших материальных вложений и времени.

Ученые создали прибор, который умеет замораживать раковые клетки.

Для его использования не нужна стерильная комната, анестезия или серьезное хирургическое вмешательство. Реабилитация после лечения также не займет много времени, уточнили ученые.

При сильной заморозке раковые клетки гибнут. Во время испытаний на крысах прибор убил около 80% всех раковых клеток.

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