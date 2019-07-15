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СМИ раскрыли просьбу Сечина о льготах на 2,6 триллиона рублей

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© Михаил Метцель/ТАСС

© Михаил Метцель/ТАСС

Глава «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил главу государства предоставить нефтяным компаниям налоговые льготы на 2,6 триллиона рублей для освоения Арктики, пишут российские СМИ.

«Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики — этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов», — пишет газета «Ведомости».

Издание утверждает, что подлинность письма Сечина Путину подтвердили семь человек, из них четыре чиновника, два человека, близких к работающим в регионе нефтегазовым компаниям, а также один из возможных участников проекта.

На условиях получения от государства «спецрежима» освоения Арктики нефтяники обещают инвестировать в регион от 5 до 8,5 триллиона рублей собственных средств. Этот режим предполагает освобождение новых нефтегазовых месторождений от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Уже работающие месторождения Госдума дополнительно должна будет освободить от уплаты земельного налога и налога на имущество, а также сделать скидку по налогу на прибыль (с 20 до 7%) и страховым взносам (с 30 до 7,6%).

Проект освоения Арктики получил название «Восток ойл», он должен объединить месторождения «Роснефти» (Лодочное, Тагульское и Ванкорское) с месторождением «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова (Пайяхское). Перспективные ресурсы проекта оцениваются в 2,6 миллиарда тонн углеводородного сырья при доказанных запасах нефти в 870 миллионов тонн.

Источники «Ведомостей» также сообщили о реакции Владимира Путина: на письме Сечина президент наложил резолюцию с поручением премьер-министру Дмитрию Медведеву «проработать предложение и доложить».

Напомним, контрольный пакет акций нефтегазовой компании «Роснефть» принадлежит государственному акционерному обществу «Роснефтегаз». Компания является одной из крупнейших в мире в своей отрасли, в «Роснефти» работает более 100 тысяч человек. С 2012 года ее возглавляет бывший заместитель председателя правительства РФ Игорь Сечин.

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