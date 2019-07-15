найти ×
   
  • USD -0.19
    62.83
  • EUR -0.15
    70.86
СохранитьСохранено0
×

304683

Русский художник превращает известных киноперсонажей в героев аниме

Small dd3dc5f883
  • 15 июля 2019, 12:00
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Российский художник Дмитрий Грозов, известный в Сети под именем Ahriman, прославился тем, что создаёт аниме-арты на персонажей из известных фильмов, превращая их в мультяшных героев. Так, с помощью талантливого иллюстратора знаменитые кинокартины «День сурка», «Маска», «Убить Билла», «Терминатор», «Человек-паук», «Пятый элемент», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие стали мультипликационными шедеврами с японским уклоном.

1. «Убить Билла»

2. «День сурка»

3. «Железный человек»

4. «Пятый элемент»

5. «Оно»

6. «Крепкий орешек»

7. «Один дома»

8. «Человек-паук»

9. «Осторожно, модерн!»

10. «Чёрная пантера»

11. «Маска»

12. «Мгла»

13. «Белое солнце пустыни»

14. «Безумный Макс»

15. «Звонок»

16. «Иван Васильевич меняет профессию»

17. «Дракула»

18. «Тор»

19. «Деревня дураков»

20. «Джентльмены удачи»

21. «Тёмный рыцарь»

22. «Блейд»

23. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

24. «Бриллиантовая рука»

25. «Терминатор»

Как вам нравится такое творчество?

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
464053362читать позжечитаю позже
Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
123221603читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

573724360читать позжечитаю позже

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F103 марта

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

7296592читать позжечитаю позже