Русский художник превращает известных киноперсонажей в героев аниме

Российский художник Дмитрий Грозов, известный в Сети под именем Ahriman, прославился тем, что создаёт аниме-арты на персонажей из известных фильмов, превращая их в мультяшных героев. Так, с помощью талантливого иллюстратора знаменитые кинокартины «День сурка», «Маска», «Убить Билла», «Терминатор», «Человек-паук», «Пятый элемент», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие стали мультипликационными шедеврами с японским уклоном.

1. «Убить Билла»

2. «День сурка»

3. «Железный человек»

4. «Пятый элемент»

5. «Оно»

6. «Крепкий орешек»

7. «Один дома»

8. «Человек-паук»

9. «Осторожно, модерн!»

10. «Чёрная пантера»

11. «Маска»

12. «Мгла»

13. «Белое солнце пустыни»

14. «Безумный Макс»

15. «Звонок»

16. «Иван Васильевич меняет профессию»

17. «Дракула»

18. «Тор»

19. «Деревня дураков»

20. «Джентльмены удачи»

21. «Тёмный рыцарь»

22. «Блейд»

23. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

24. «Бриллиантовая рука»

25. «Терминатор»

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