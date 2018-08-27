При крушении вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации РФ
- 14 июля 2019, 21:21
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате жесткой посадки частного вертолета Robinson в районе подмосковного Солнечногорска погибли два человека.
Одним из них оказался глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, сообщили ТАСС в руководстве этой организации.
«По имеющимся у нас данным, Никитин погиб. Причина катастрофы вертолета неизвестна», — сказали агентству в Федерации.
Катастрофа произошла вблизи деревни Барское-Мелечкино. По информации источника агентства, вертолет вылетел с аэродрома малой авиации Шевлино и должен был вернуться обратно. Аэродром расположен в 55 км от Москвы по Пятницкому шоссе.
Отмечается, что у летчиков было разрешение на полет.
В настоящее время на месте катастрофы работают сотрудники Следственного комитета РФ.
По информации РЕН ТВ, несколько лет назад Никитин обучал президента России Владимира Путина управлять дельталетом.
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