При крушении вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации РФ

В результате жесткой посадки частного вертолета Robinson в районе подмосковного Солнечногорска погибли два человека.

Одним из них оказался глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, сообщили ТАСС в руководстве этой организации.

«По имеющимся у нас данным, Никитин погиб. Причина катастрофы вертолета неизвестна», — сказали агентству в Федерации.

Катастрофа произошла вблизи деревни Барское-Мелечкино. По информации источника агентства, вертолет вылетел с аэродрома малой авиации Шевлино и должен был вернуться обратно. Аэродром расположен в 55 км от Москвы по Пятницкому шоссе.

Отмечается, что у летчиков было разрешение на полет.

В настоящее время на месте катастрофы работают сотрудники Следственного комитета РФ.

По информации РЕН ТВ, несколько лет назад Никитин обучал президента России Владимира Путина управлять дельталетом.

