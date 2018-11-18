В ДТП с автобусом в Башкирии погибли пять человек
- 14 июля 2019, 20:50
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Башкирии перевернулся автобус, в результате чего погибли пять пассажиров, еще пять человек пострадали.
«На трассе Уфа — Белорецк в Архангельском районе автобус совершил съезд с дорожного полотна», — сообщили ТАСС в пресс- службе МЧС России.
По данным ГИБДД, в медучреждения направлены 10 пассажиров, передает «Интерфакс».
В сообщении ведомства уточняется, что водитель автобуса King Long, выполнявший заказную перевозку по маршруту Миндигулово — Набережные Челны, не справился с управлением, в результате чего съехал с дороги в кювет и опрокинулся.
Всего в салоне находились 39 человек, отмечает РИА Новости.
Войти через социальные сети: