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2012285

Аэропорт Саратова приостановил работу после инцидента с самолетом

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© vk.com

© vk.com

После инцидента с самолетом Як-142 авиакомпания «ЮТэйр», который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, аэропорт Саратова временно приостановил прием и отправку рейсов.

«Это отображено на онлайн-табло аэропорта», — сообщили ТАСС в пресс-службе АО «Саратовские авиалинии».

Ранее стало известно, что пассажирский самолет, выполнявший чартерный рейс из Сургута, выкатился за пределы посадочной полосы после приземления в аэропорту Саратова.

При посадке никто не пострадал, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. «На борту лайнера больше 100 человек. Все вахтовики», — уточнил он.

По предварительной версии, у самолета отказала гидросистема.

Как отмечает агентство, аэропорт Саратова «Центральный» был открыт в 1931 году, а закроется после 20 августа. Вместо него рейсы начнет принимать новый аэропорт «Гагарин», построенный частным холдингом «Аэропорты регионов».

Длина взлетно-посадочной полосы «Центрального» составляет 2,2 км, что позволяет обслуживать только самолеты типа Як-42 и Ан-24.

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