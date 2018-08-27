Жительница Петербурга оставила в туалете украшения на 3 млн рублей
- 14 июля 2019, 18:07
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Петербурге женщина-адвокат лишилась драгоценностей на три миллиона рублей, забыв их в общественном туалете.
Инцидент произошел вечером 13 июля на Потемкинской улице, сообщает ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Зайдя в туалет, женщина положила на туалетный столик кольцо из белого золота с бриллиантом и кольцо с жемчужиной. Забыв об украшениях, она ушла, а, вернувшись через какое-то время, обнаружила, что кольца пропали.
В настоящее время по факту происшествия правоохранительные органы проводят проверку, пишет издание.
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