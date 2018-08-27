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Жительница Петербурга оставила в туалете украшения на 3 млн рублей

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© pixabay.com

© pixabay.com

В Петербурге женщина-адвокат лишилась драгоценностей на три миллиона рублей, забыв их в общественном туалете.

Инцидент произошел вечером 13 июля на Потемкинской улице, сообщает ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Зайдя в туалет, женщина положила на туалетный столик кольцо из белого золота с бриллиантом и кольцо с жемчужиной. Забыв об украшениях, она ушла, а, вернувшись через какое-то время, обнаружила, что кольца пропали.

В настоящее время по факту происшествия правоохранительные органы проводят проверку, пишет издание.

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При крушении вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации РФ

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В результате жесткой посадки частного вертолета Robinson в районе подмосковного Солнечногорска погибли два человека.

Одним из них оказался глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, сообщили ТАСС в руководстве этой организации.

«По имеющимся у нас данным, Никитин погиб. Причина катастрофы вертолета неизвестна», — сказали агентству в Федерации.

Катастрофа произошла вблизи деревни Барское-Мелечкино. По информации источника агентства, вертолет вылетел с аэродрома малой авиации Шевлино и должен был вернуться обратно. Аэродром расположен в 55 км от Москвы по Пятницкому шоссе.

Отмечается, что у летчиков было разрешение на полет.

В настоящее время на месте катастрофы работают сотрудники Следственного комитета РФ.

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