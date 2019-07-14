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Вышла из строя глобальная навигационная спутниковая система Galileo

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Перестала работать европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo.

Как сообщил центр услуг проекта, пользователи не могут использовать сигналы с космических аппаратов.

Все рабочие спутники перешли в статус «не используются (по целевому назначению)», пишет insidegnss.com.

В сообщении отмечается, что проблема связана с комплексом точного времени Galileo, расположенным в Италии.

Обслуживание приостановлено до следующего уведомления. Использование навигационных сигналов со спутников для определения местоположения невозможно.

Как отмечает News.ru, орбитальная группировка Galileo, представляющая собой одну из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем, состоит из 26 спутников, 22 из которых рабочие, два проходят летные испытания и два не функционируют по целевому назначению.

Galileo создана Европейским союзом, в проекте также участвуют Китай, Израиль, Южная Корея и Украина.

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