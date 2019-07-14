Вышла из строя глобальная навигационная спутниковая система Galileo
- 14 июля 2019, 17:32
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Перестала работать европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo.
Как сообщил центр услуг проекта, пользователи не могут использовать сигналы с космических аппаратов.
Все рабочие спутники перешли в статус «не используются (по целевому назначению)», пишет insidegnss.com.
В сообщении отмечается, что проблема связана с комплексом точного времени Galileo, расположенным в Италии.
Обслуживание приостановлено до следующего уведомления. Использование навигационных сигналов со спутников для определения местоположения невозможно.
Как отмечает News.ru, орбитальная группировка Galileo, представляющая собой одну из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем, состоит из 26 спутников, 22 из которых рабочие, два проходят летные испытания и два не функционируют по целевому назначению.
Galileo создана Европейским союзом, в проекте также участвуют Китай, Израиль, Южная Корея и Украина.
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