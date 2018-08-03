Британский певец Крис Норман закатил скандал в Петербурге
- 14 июля 2019, 16:37
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Экс-лидер популярной британской группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге из-за плохого звука и устроил скандал.
Инцидент произошел на фестивале «Белые ночи» в Петербурге, сообщает ФАН.
По данным издания, исполнив две песни, музыкант выругался и назвал звук ужасным. После этого он покинул сцену.
Какое-то время зрителей развлекал только один гитарист. Норман же вернулся на сцену только после того, как наладили звук.
В итоге музыкант благополучно доиграл концерт, а зрители остались довольны его выступлением.
Как отмечает издание, Крис Норман выступал в составе Smokie с 1964 по 1986 годы, а затем занялся сольной карьерой.
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