найти ×
   
  • USD +0.03
    63.02
  • EUR 0.00
    71.01
СохранитьСохранено0
×

-3123908

Британский певец Крис Норман закатил скандал в Петербурге

Small f1a6d446e0
ITAR-TASS

ITAR-TASS

Экс-лидер популярной британской группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге из-за плохого звука и устроил скандал.

Инцидент произошел на фестивале «Белые ночи» в Петербурге, сообщает ФАН.

По данным издания, исполнив две песни, музыкант выругался и назвал звук ужасным. После этого он покинул сцену.

Какое-то время зрителей развлекал только один гитарист. Норман же вернулся на сцену только после того, как наладили звук.

В итоге музыкант благополучно доиграл концерт, а зрители остались довольны его выступлением.

Как отмечает издание, Крис Норман выступал в составе Smokie с 1964 по 1986 годы, а затем занялся сольной карьерой.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small default
    Жека Крымсегодня, 18:10

    Всего два вопроса:
    1. Неужели в Питере нет нормальных звукачей?
    2. Какой же Норман "профессионал", если ему нужен прям "хороший" звук? Дерьмо он, а не профи.

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино
-4343805читать позжечитаю позже
Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити
22063541читать позжечитаю позже

главное

|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие

Откажется ли Индия от российского оружия?

01553144читать позжечитаю позже

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы03 августа 2018

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

11135338читать позжечитаю позже