СМИ: на Украине автомобиль врезался в группу детей-велосипедистов

На трассе Николаев-Снигиревка на Украине автомобиль ВАЗ-21099 совершил наезд на группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, сообщает «Новости N».

ДТП произошло в районе поворота на село Красное.

По данным издания, «Лада» начала обгонять велосипедистов, не заметив при этом ехавший навстречу «Камаз». Увидев грузовик, водитель легковушки резко повернул вправо, чтобы избежать столкновения, и, не успев затормозить, врезался прямо в велосипедистов. После столкновения автомобиль вылетел в кювет.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили шестеро несовершеннолетних велосипедистов. Их доставили в областную детскую больницу Николаева. В числе пострадавших в основном оказались девочки в возрасте от 14 до 17 лет, отмечает издание.