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В ДТП с троллейбусом в Петербурге погибли два человека

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скриншот

скриншот

В результате аварии, произошедшей на Кондратьевском в Санкт-Петербурге, погибли два человека.

Видео с места происшествия было опубликовано очевидцами в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что ВАЗ врезался в троллейбус.

По данным отдела пропаганды УГИБДД, троллейбус остановился на запрещающий сигнал светофора.

В комментарии к видео также сообщается, что в автомобиле находились сотрудники Городского Электрического Транспорта — 47-летний мужчина и женщина, возраст которой уточняется.

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