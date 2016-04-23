В ДТП с троллейбусом в Петербурге погибли два человека
- 13 июля 2019, 21:42
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате аварии, произошедшей на Кондратьевском в Санкт-Петербурге, погибли два человека.
Видео с места происшествия было опубликовано очевидцами в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что ВАЗ врезался в троллейбус.
По данным отдела пропаганды УГИБДД, троллейбус остановился на запрещающий сигнал светофора.
В комментарии к видео также сообщается, что в автомобиле находились сотрудники Городского Электрического Транспорта — 47-летний мужчина и женщина, возраст которой уточняется.
Войти через социальные сети: