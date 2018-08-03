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Четверо дорожных рабочих погибли под колесами грузовика в Башкирии

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На трассе в Башкирии грузовик Volvo FM совершил наезд на пятерых рабочих, в результате чего четверо из них погибли.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД РФ, ДТП произошло 13 июля в 13.50 мск на 112 километре автодороги Р-240 «Уфа-Оренбург».

Грузовик сначала врезался в автомобиль дорожной службы УАЗ, после чего наехал на группу дорожных рабочих, красивших мостовое ограждение.

В сообщении также отмечается, что водитель Volvo FM и еще один рабочий получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Как уточняет РЕН ТВ, авария произошла у населенного пункта Рощинский, а пострадали три человека.

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