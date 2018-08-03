Четверо дорожных рабочих погибли под колесами грузовика в Башкирии
- 13 июля 2019, 17:13
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На трассе в Башкирии грузовик Volvo FM совершил наезд на пятерых рабочих, в результате чего четверо из них погибли.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД РФ, ДТП произошло 13 июля в 13.50 мск на 112 километре автодороги Р-240 «Уфа-Оренбург».
Грузовик сначала врезался в автомобиль дорожной службы УАЗ, после чего наехал на группу дорожных рабочих, красивших мостовое ограждение.
В сообщении также отмечается, что водитель Volvo FM и еще один рабочий получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Как уточняет РЕН ТВ, авария произошла у населенного пункта Рощинский, а пострадали три человека.
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