Почему в России прогнозы погоды такие «точные»

Шутка про «точность» прогнозов погоды все еще актуальна, и многие не понимают, почему Гидрометеослужбы так часто ошибаются. С появлением современных технологий контролировать погоду стало проще, и все мы можем отслеживать движение дождя по онлайн-картам или в любую секунду посмотреть температуру воздуха в любой точке нашей планеты.

Недавно заместитель директора по связям с неакадемическими организациями Института водных проблем Российской академии наук (РАН) Владислав Полунин заявил, что точность прогнозов погоды в России оставляет желать лучшего.

Но почему так происходит?

Ученые считают, что наши гидрологи не уступают заданным коллегам в знаниях, но наши технологии еще далеки от совершенства.



У нас более двух миллионов рек, и для каждой реки, по которым мы выпускаем прогнозы, требуется своя методика. Только Гидрометцентр России использует в своей работе ежегодно около двух тысяч методик, — пояснила гидролог Инна Латышева.

Специалист считает, что в России просто не хватает научных кадров и качественного современного оборудования, которое позволило бы улучшить исследования климата.

Не всегда удается точно спрогнозировать количество осадков, и иногда это приводит к критическим ситуациям. Например, в начале июля 2019 года в Иркутской области произошел паводок— наводнение из-за большого количества осадков.

В результате шесть областных районов оказались затопленными и был введен режим ЧС. Из-за неконтролируемого потока воды затопило около 11 000 жилых домов, погибли 25 человек. Общий ущерб от паводка оценивается почти в 30 миллиардов рублей.

Несмотря на то, что гидрометеослужба сообщила об увеличении количества осадков, у них не было технической возможности оценить ситуацию в целом.