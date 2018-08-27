Ученые опубликовали прогноз погоды в Москве на 2050 год
- 12 июля 2019, 15:39
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Команда швейцарских ученых из лаборатории Crowther Lab рассказала, какой будет погода в Москве и Питере через 30 лет.
Проанализировав данные об изменении климата за последние несколько десятков лет, ученые составили отчет, в котором предположили, какая погода будет в 2050 году в 520 крупнейших городах мира.
В своем исследовании ученые учитывали исторические данные о температурных рекордах в этих городах, а также внешние факторы, влияющие на повышение температуры.
Согласно отчету, через 30 лет максимальная температура самого теплого месяца года в Москве вырастет на 5,5 °C по сравнению с текущими значениями.
А в Санкт-Петербурге максимальная температура увеличится на 6,1 °C, то есть климат будет сравним со столицей Болгарии Софией. К 2050 году климат Самары будет наиболее похож на климат современного Бухареста. Максимальная температура самого теплого месяца, скорее всего, увеличится на 4 ° С.
Летом в Европе потеплеет на 3,5 °C, а зимы наоборот станут холоднее (средняя температура около -4,7 °C). Если смотреть на прогноз в целом, то лето и зима на планете станут на пару градусов теплее.
Ученые предполагают, что около 80% изучаемых городов столкнутся с резкими климатическими изменениями, а оставшиеся 20% полностью поменяют свой климат и погодные условия.
Самые явные изменения ученые прогнозируют в городах, расположенных в северных широтах.
Несмотря на то, что наш прогноз предполагает некие неточности и климат может измениться из-за внешних непредвиденных условий, исследование поможет ученым определить основные векторы развития защиты экологии и климата, — заключили исследователи.
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