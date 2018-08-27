Ученые опубликовали прогноз погоды в Москве на 2050 год

Команда швейцарских ученых из лаборатории Crowther Lab рассказала, какой будет погода в Москве и Питере через 30 лет.

Проанализировав данные об изменении климата за последние несколько десятков лет, ученые составили отчет, в котором предположили, какая погода будет в 2050 году в 520 крупнейших городах мира.

В своем исследовании ученые учитывали исторические данные о температурных рекордах в этих городах, а также внешние факторы, влияющие на повышение температуры.

Согласно отчету, через 30 лет максимальная температура самого теплого месяца года в Москве вырастет на 5,5 °C по сравнению с текущими значениями.

А в Санкт-Петербурге максимальная температура увеличится на 6,1 °C, то есть климат будет сравним со столицей Болгарии Софией. К 2050 году климат Самары будет наиболее похож на климат современного Бухареста. Максимальная температура самого теплого месяца, скорее всего, увеличится на 4 ° С.

Летом в Европе потеплеет на 3,5 °C, а зимы наоборот станут холоднее (средняя температура около -4,7 °C). Если смотреть на прогноз в целом, то лето и зима на планете станут на пару градусов теплее.

Ученые предполагают, что около 80% изучаемых городов столкнутся с резкими климатическими изменениями, а оставшиеся 20% полностью поменяют свой климат и погодные условия.

Самые явные изменения ученые прогнозируют в городах, расположенных в северных широтах.