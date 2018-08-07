Художник нарисовал весёлый гид по российским сериалам про любовь

В соцсетях высмеяли российские любовные сериалы, в которых чаще всего один и тот же сюжет — простая русская девушка из деревни или несчастная мать-одиночка встречает простого русского мужика, богатого и щедрого, которому не везло с женщинами, поэтому его сердце ожесточилось. Но пройдя массу испытаний, подкинутых злодейкой-судьбой, стервой бывшей и негодяями-мошенниками, пара преодолевает все трудности и соединяется в вечной любви. Такой нехитрый рецепт счастья по-русски нарисовали в нескольких картинках и опубликовали на портале Пикабу, где публикация собрала больше 7000 лайков и свыше 670 весёлых комментариев.

Про вечное и неизменное. Про российские сериалы.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Интернет-пользователи по достоинству оценили юмор автора иллюстраций и предложили свои перипетии сюжета и заодно поспорили о вреде и пользе таких сериалов:

Короче сказка о Золушке и прекрасном принце в обёртке деконструкции и постмодернизма.

Берётся сюжет интуитивно знакомый с детства, переносится в современные реалии и готово. Прототип сказки о Золушке существовал ещё в Древнем Египте. Только там героиня была проституткой, её сандалию унес орел.

Сейчас, кстати, не только Золушку мурыжат, я в каждом третьем сериале мотивы графа Монте-Кристо наблюдаю. Она вся белая и пушистая, муж/подруга/коллега подставляют её, она садится, у неё отбирают ребенка. Она выходит и МСТИТ. Ну, или какой-нибудь кныш это делает за неё, а она просит этого не делать, так как г-дь велел прощать. Аж горит.

Диснеевская анимационная золушка тащила правильной расстановкой акцентов и характеров. Ты верил в персонажей, особенно в плохих ибо ты уже встречал подобных в жизни. Те твари которых она обстирывала и которые вообще не воспринимали её как человека, уууууу блэт, я знаю таких людей.

Просто в рамках того времени Золушке реально было некуда деться. А сейчас женщина может перестать реветь, найти себе работу и съехать от мужа алкаша. Но у нас не пропагандируется (потому что видимо не пользуется спросом) такой сюжет. У нас популярен сюжет, где ты в белом пальто, весь мир против тебя, но богатый принц тебя обязательно спасёт.

Ага, и вредит это в первую очередь девочкам. Они на этой херне вырастут, а потом не смогут в реальной жизни существовать.

Глафира Монтекристо.

Амнезию еще забыли упомянуть в сюжете)))

2х-этажная 15 комнатная квартира в центре города, сестра-близнец, соседи которые живут в разы богаче, шлюха-дочь, идиот-сын и тд. Всё это мы знаем.

А как же злая подруга с плохим характером? Полная противоположность героини и мужиков меняет как перчатки)

Ещё тюрьма по навету и психушка)

Доярки из Хацапетовки заполонили российский кинематограф. Иногда сквозь них прорываются военно-фантастический Бондарчук и чернушно-нуарный Звягинцев...

Ну и как теперь смотреть сериалы, если я концовку знаю?!

А вы смотрите российские сериалы про любовь? Какой ваш любимый?