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Тест: Что выбор алкоголя говорит о вашей личности?

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  • 12 июля 2019, 17:10
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Культура потребления алкоголя меняется от страны к стране и часто зависит от исторически сложившихся традиций и менталитета жителей. А вот выбор спиртного напитка зависит в том числе от характера человека. В этом уверен белорусский психолог и координатор международной образовательной программы по ответственному употреблению алкоголя DrinkIQ Гарри Вуд (Garry Wood), который провёл собственное исследование и описал различные типажи людей в зависимости от их алкогольных предпочтений. 

Психолог уточняет, что речь идёт не о пациентах с алкогольной зависимостью, а о людях, которые позволяют себе выпивать время от времени и уже определился с любимым спиртным напитком, что происходит обычно годам к 35. 

Когда меня спрашивают, зачем всё это надо, я говорю: проследите, что пьют интересующие вас люди. Если человек всё время берёт один и тот же напиток, то, основываясь на результатах моего исследования, вы можете предположить, какие особенности характера ему свойственны, и, исходя из этого, строить с ним общение. Алкоголь ведь существует не только для того, чтобы пьянеть, но и помогает нам понять другого человека!

Пройдите наш тест и узнайте, что выбор алкогольного напитка говорит о вас, как о личности. Скажи мне, что ты пьёшь, а я скажу, кто ты!

Расскажите, что вы предпочитаете пить и согласны ли с результатом теста? Пишите своё мнение в комментариях, а тест отправьте своим друзьям и коллегам!

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