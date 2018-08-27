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На Марс отправят роботов-скалолазов

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  • 12 июля 2019, 11:47
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

На Красную планету могут отправить роботов-скалолазов, которые займутся исследованиями в труднодоступных районах. Известно, что на Марсе есть много крутых берегов высушенных рек, куда не добраться обычным марсоходам и астронавтам.

Ловкие роботы-скалолазы смогут забраться на вертикальные поверхности и исследовать места, где, возможно, хранятся останки живших на планете растений и животных.

Недавно NASA провело заключительные испытания робота-скалолаза под названием LEMUR, на основе которого будет построен марсианский робот.

«Лемура» испытали на одной из американских гор, куда робот забрался при помощи рук-шипов. В ходе испытания он обнаружил окаменелые останки древних водорослей.

Сообщается, что испытания проходили в Долине Смерти — впадине между двумя большими горами, расположенными в штате Калифорния. В этом же месте проходят тесты марсианских роверов, так как ландшафт очень напоминает Красную планету.

Разработка LEMUR велась NASA с 2013 года. Сначала робота обучили карабкаться по стенам с помощью рук, которые цеплялись за специальные крючки.

В финальном испытании LEMUR показал отличные результаты — обнаружил окаменелые останки водорослей, которые произрастали 500 миллионов лет назад. Это дает надежду, что исследования Марса с помощью таких роботов даст результаты, — пояснили руководители миссии.

Несмотря на успешные испытания, сам LEMUR на Марс не поедет. На его основе инженеры соберут новый аппарат.

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