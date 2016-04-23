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В РПЦ предостерегли школьниц от «взрослых» отношений с парнями

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© social media

© social media

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов выступил с предостережением для девочек-подростков от «взрослых» отношений с парнями.

«С мальчиками, дорогая, мы встречаемся в классе и на перемене — вот этого вполне достаточно. Что сверх того — это уже пойдет во вред», — сказал священник в эфире радио «Радонеж», отвечая на вопрос 14-летней слушательницы о том, какими у нее должны быть отношения с мальчиками, учитывая, что уже «встречаться хотелось бы».

Развивая свою мысль, отец Димитрий заявил, что во времена его юношества в таких случаях считалось приличным держаться друг от друга на «пионерском» расстоянии. «Оба вытягивают руку — и на расстоянии двух рук. Вот и все. А встречаться — это совершенно ни к чему», — отметил священнослужитель.

«Надо встречаться с хорошими книгами, надо встречаться в церкви на Божественной литургии, можно встречаться на днях рождения, на каких-то праздниках школьных, или там на какой-нибудь паломнической экскурсии — вот это хорошо. А то что „хочется“ — это вообще не критерий. Детям, особенно в твоем возрасте, иногда такого хочется, что упаси Бог и сохрани», — заключил протоиерей Димитрий Смирнов.

Отвечая на второй вопрос той же радиослушательницы, Смирнов посоветовал жаловаться на агрессивное поведение школьников последовательно учителю и администрации школы, а если это не помогает — в прокуратуру.

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов оказался в центре общественного внимания и критики, заявив, что женщины в среднем «слабее умом», чем мужчины, а «какие-нибудь Марии Кюри» — редкость среди них. При этом, по словам Смирнова, у женщин больше терпения и любви, чем у мужчин.

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